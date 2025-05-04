На Миколаївщині унаслідок російських обстрілів пошкоджені лінії електропередач

Сили ППО знищили чотири "шахеди" над Миколаївщиною.

Увечері 3 травня росіяни атакували дронами Баштанський район Миколаївщини. Уламки дронів пошкодили лінію електропередач.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ввечері, 3 травня, близько 21:40 ворог атакував (Баштанський, - ред.) район БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок бойової роботи, уламками пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання наразі перебуває 892 абоненти. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Уночі 4 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

Також 3 травня ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Під атаку дронів потрапила і Галицинівська громада. Унаслідок атаки ударним дроном Бузької громади пошкоджено склад.