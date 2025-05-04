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За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1360 керованих авіабомб та 10 ракет

Також ворог застосував понад 1180 ударних дронів.

За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1360 керованих авіабомб та 10 ракет
наслідки ударів РФ по Києву
Фото: Київська міська прокуратура

Упродовж минулого тижня РФ застосувала проти України понад 1360 керованих авіабомб, 10 ракет та 1180 ударних дронів. Уночі росіяни атакували "шахедами" по Харківщині, Миколаївщині та Київщині. 

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. 

"Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі – будинки та машини – після атаки російських дронів по спальних районах. Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах – горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили "шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом за ніч – 165 БпЛА, більшість – іранські "шахеди". Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині", – каже Президент Зеленський.

Президент наголошує, що росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. "Це цинізм найвищого рівня". За минулий тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

"Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні й тиснути на Росію", – наголошує глава держави.
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