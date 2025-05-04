За минулу добу на Харківщині через удари РФ одна людина загинула, четверо постраждали

Через авіаудар у Куп'янську постраждали троє жінок.

Російська армія упродовж минулої доби атакувала три райони Харківщини, унаслідок атак РФ постраждали четверо людей, одна людина загинула.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Минулої доби під обстрілами окупантів перебували Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони. Окупанти застосовували проти мирного населення авіабомби, артилерію, FPV-дрони та БпЛА.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, поштове відділення, навчальний заклад, адміністративна будівля, автомобілі.

Росіяни атакували КАБами селище Борова Ізюмського району. Пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад. Загинув цивільний мешканець.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням ФАБ-1500 пошкоджено будинки та автомобілі. Одна людина постраждала.

Через удар керованою авіабомбою по місту Куп'янськ постраждали троє жінок. Пошкоджені будинки.