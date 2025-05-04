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Уночі ворог атакував населені пункти Харківщини, виникли пожежі

Під ворожою атакою опинився Ізюмський район.

Уночі ворог атакував населені пункти Харківщини, виникли пожежі
Фото: ДСНС України

Уночі 4 травня ворог атакував безпілотниками населені пункти Ізюмського району на Харківщині. Унаслідок атак виникли пожежі, руйнувань зазнали будівлі школи та пошти. 

Про це повідомляє ДСНС України. 

В Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 кв.м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

Фото: ДСНС

У с. Левківка Ізюмського району горів навчальний заклад на площі 200 кв.м. А ще – складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради. 

Фото: ДСНС

Попередньо, без жертв і постраждалих.

Обстріли РФ 4 травня

  • У Києві через атаку російських БпЛА виникли пожежі. Відомо про 11 постраждалих, серед яких діти. 
  • У Черкасах ворог атакував житлові будинки. Унаслідок падіння уламків дронів горів гуртожиток. Є постраждала.
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