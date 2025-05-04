Уночі ворог атакував населені пункти Харківщини, виникли пожежі

Уночі 4 травня ворог атакував безпілотниками населені пункти Ізюмського району на Харківщині. Унаслідок атак виникли пожежі, руйнувань зазнали будівлі школи та пошти.
Про це повідомляє ДСНС України.
В Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 кв.м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.
У с. Левківка Ізюмського району горів навчальний заклад на площі 200 кв.м. А ще – складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради.
Попередньо, без жертв і постраждалих.
Обстріли РФ 4 травня
- У Києві через атаку російських БпЛА виникли пожежі. Відомо про 11 постраждалих, серед яких діти.
- У Черкасах ворог атакував житлові будинки. Унаслідок падіння уламків дронів горів гуртожиток. Є постраждала.