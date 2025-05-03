Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про знищення другого російського літака за добу.

“Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному нашому підрозділу за хоробрість та за стійкість. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади”, – сказав президент.