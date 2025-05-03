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Зеленський заявив про знищення другого російського літака за добу

Ворожий літак знищено на території Криму.

Зеленський заявив про знищення другого російського літака за добу
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину, 22 березня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про знищення другого російського літака за добу. 

“Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному нашому підрозділу за хоробрість та за стійкість. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади”, – сказав президент.
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