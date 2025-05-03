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Російський дрон знову атакував цивільних у центрі Херсона, загинула людина

Ще двоє дістали поранення. 

Російський дрон знову атакував цивільних у центрі Херсона, загинула людина
Наслідки російського обстрілу (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Попередньо, - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Прокудін закликав херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу. Тут спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.

"Наші сили оборони працюють — більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!", - пояснив він.

Вранці росіяни також атакували Херсон із БпЛА. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки
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