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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Ще один - дістав поранення. 

На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік
Фото: Нацполіція

У селі Ракошино Мукачівського району внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один - поранений.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

За викликом виїхали спірвобітники районного управління поліції. Правоохоронці обстежили місце події, провели першочергові заходи та з'ясували, що в помешканні вибухнула граната. 

"Наразі відомо, що в будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля, у ході необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його 54-річний товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні", - повідомили в поліції.

Подію попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.
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