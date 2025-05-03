На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У селі Ракошино Мукачівського району внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один - поранений.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

За викликом виїхали спірвобітники районного управління поліції. Правоохоронці обстежили місце події, провели першочергові заходи та з'ясували, що в помешканні вибухнула граната.

"Наразі відомо, що в будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля, у ході необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його 54-річний товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні", - повідомили в поліції.

Подію попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.