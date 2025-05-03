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"Білі янголи" вивезли мешканку Сумського району з-під російських обстрілів

Разом із 74-річною жінкою евакуювали й її трьох собак та понад 30 курей.

"Білі янголи" вивезли мешканку Сумського району з-під російських обстрілів
Фото: поліція Сумської області

Екіпаж "Білі янголи" евакуювали жительку Юнаківської громади на Сумщині, яка довгий час залишалась у власному будинку, незважаючи на постійні ворожі обстріли. 

Про це повідомляють у поліції Сумської області.

"Вона не хотіла кидати рідну домівку, господарство та своїх улюбленців. Але після того, як поруч із її будинком влучила ворожа бомба, жінка зрозуміла — далі залишатись небезпечно", — ідеться у повідомленні.

Разом із 74-річною жінкою евакуювали й її трьох собак та понад 30 курей. Для правоохоронців такі евакуації — не рідкість, але кожна історія має свої особливості.

Жінка наполягала, що поїде тільки з усіма своїми тваринами. Поліцейські поставилися з розумінням, допомогли спакувати речі, обережно перенесли собак та курей. Вивезли всіх у більш безпечне місце — подалі від небезпеки.

Фото: поліція Сумської області

  • Поліцейські "Білого янгола" під обстрілами евакуювали 72-річного маломобільного чоловіка з прикордоння Сумщини. 
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