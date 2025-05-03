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Зеленський озвучив своє бачення моніторингу за режимом припинення вогню в разі його досягнення

Відповідні можливості є в США і європейських партнерів. Але деякі види обстрілів відслідкувати важко. 

Зеленський озвучив своє бачення моніторингу за режимом припинення вогню в разі його досягнення
Фото: EPA/UPG

У разі досягнення згоди між Україною і Росією припинити вогонь принаймні на один місяць порушення все одно будуть, вважає український президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі з журналістами в Києві він наголосив, що треба оперативно вирішити питання моніторингу. 

Але насамперед – вирішити питання з самими припинення вогню. Стосовно того, як можуть здійснювати моніторинг за припиненням вогню, він чіткої відповіді не має.

"Якщо є рішення на місяць, тобто в великому сенсі не буде гарячої війни цей місяць, будуть порушення 100%, навіть не 90%. Але в загальному сенсі війни і того об'єму війни, який зараз є, авжеж його не буде. І всі розуміють, що треба дуже швидко вирішити питання моніторингу. Номер один cease-fireІ друге питання – дивитися, що в цілому буде з фабулою закінчення війни. Ці два питання, вони точно найактуальніші, тому що вони навіть зараз про них говорять", – додав він. 

Для моніторингу потрібні і розвідка, і супутникові, і технічні дані. Це все є в США і Європи. 

"Питання найскладніше буде, я вважаю, лінія розмежування. Тому що, яка б там не була територія, пам'ятаєте, яка була начебто буферна зона після 2014 року, після Мінських угод, і туди заїхати ОБСЄ, ніхто не міг. Коли вони поїхали, навіть у них там були втрати, і там постійно якісь порушення. Я думаю, що це дуже складне питання. Я не думаю, що дуже багато є, в цьому розумінні слова, активістів із країн-партнерів, які всі будуть думати про якусь відповідну місію. Хоча зміни з точки зору контролю, технологічні, вони відбулися через технологічність війни. Я вважаю, що, в принципі, дронами, технічно все це можна контролювати. Використання точно дронів, скидів, КАБів, літаків, гвинтокрилів, ракетних ударів - все це точно контролюватися буде, і я впевнений, що саме це і зменшиться, передусім. Ніхто не буде порушувати спеціально, щоб його фіксували. А ось з деякою зброєю, як-то стрілкова зброя, артилерійська або мінометна, яка захована у посадки, ліси, з цим вже буде складніше", – пояснив Зеленський. 
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