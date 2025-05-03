Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
ГоловнаСуспільствоЖиття

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 2 травня: у лікарні залишаються шестеро постраждалих

Двоє людей у важкому стані.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 2 травня: у лікарні залишаються шестеро постраждалих
Наслідки російського удару по Запоріжжю 1 травня 2025 року
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського обстрілу по Запоріжжю 2 травня постраждали 33 людини, шестеро з них досі у лікарні. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"33 постраждалих. Шестеро з них залишаються у лікарні — двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 2 травня", — ідеться у повідомленні. 

Як повідомляє Федоров, поранені зазнали мінно-вибухових травм, переломів та опіків. Люди отримують всю необхідну допомогу.

  • У ніч на 2 травня росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Серед потерпілих є двоє дітей.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies