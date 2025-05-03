Наслідки удару РФ по Запоріжжю 2 травня: у лікарні залишаються шестеро постраждалих

Унаслідок російського обстрілу по Запоріжжю 2 травня постраждали 33 людини, шестеро з них досі у лікарні.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"33 постраждалих. Шестеро з них залишаються у лікарні — двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 2 травня", — ідеться у повідомленні.
Як повідомляє Федоров, поранені зазнали мінно-вибухових травм, переломів та опіків. Люди отримують всю необхідну допомогу.
- У ніч на 2 травня росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Серед потерпілих є двоє дітей.