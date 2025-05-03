Наслідки удару РФ по Запоріжжю 2 травня: у лікарні залишаються шестеро постраждалих

Наслідки російського удару по Запоріжжю 1 травня 2025 року

Унаслідок російського обстрілу по Запоріжжю 2 травня постраждали 33 людини, шестеро з них досі у лікарні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"33 постраждалих. Шестеро з них залишаються у лікарні — двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 2 травня", — ідеться у повідомленні.

Як повідомляє Федоров, поранені зазнали мінно-вибухових травм, переломів та опіків. Люди отримують всю необхідну допомогу.