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Уночі невідомі дрони атакували Краснодарський край РФ

Безпілотники і безекіпажні катери атакували місто Новоросійськ, де розташована військово-морська база РФ.

Уночі невідомі дрони атакували Краснодарський край РФ
Фото: росЗМІ

У ніч на 3 травня невідомі дрони та безекіпажня катери атакували Краснодарський край РФ. Зокрема, під ударом опинилися Новоросійськ, Тамань та Анапа. 

Про це інформують росЗМІ.

Уночі Чорноморське узбережжя Краснодарського краю зазнало масованої атаки безпілотників. Найбільші пошкодження зафіксовані в Новоросійську. Уламки дронів пошкодили три багатоквартирних будинки, а також три резервуари на зерновому терміналі.

Оперативний штаб Краснодарського краю інформує, що у Тамані Темрюкського району нібито впали уламки безпілотників у двох місцях. Зазначається, що у результаті падіння уламків одного із дронів виникла пожежа в районі Сухого озера.

У селі Юровка на території Анапи уламки безпілотників нібито пошкодили три приватні будинки. За даними влади російського регіону, постраждалих немає.

У Міноборони РФ заявили про начебто знищення 170 безпілотників над територією Росії. 96 дронів збито над територією Криму, 47 – над Краснодарським краєм, дев'ять – над територією Ростовської області та по вісім БПЛА – над територіями Брянської та Курської областей. Також два дрони було знищено над територією Бєлгородської області.

Крім того, засобами ППО РФ над акваторією Чорного моря нібито знищено вісім крилатих ракет повітряного базування "Storm Shadow" та три українські керовані ракети "Нептун-МД", а в самій акваторії — 14 українських безекіпажних катерів.
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