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РФ застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами під час атаки на Харків

Атака такими дронами спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільних.

РФ застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами під час атаки на Харків
Фото: Харківська обласна прокуратура

Уночі російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"Встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення", — кажуть у відомстві.

Використання такого типу безпілотників є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

  • За інформацією прокуратури, ворог застосував по Харкову щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу "Герань-2". Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.
  • Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо. Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років. 
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