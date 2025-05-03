РФ застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами під час атаки на Харків

Уночі російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"Встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення", — кажуть у відомстві.

Використання такого типу безпілотників є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

За інформацією прокуратури, ворог застосував по Харкову щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу "Герань-2". Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.