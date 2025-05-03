За минулу добу росіяни вбили та поранили 12 цивільних на Донеччині

Ворог вбив 4 людей у Клиновому та Новохатському.

За добу 2 травня російська армія вбила та поранила 12 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.

"росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Новохатському і 1 у Клиновому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині 3181 вбитих та 7026 поранених. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін