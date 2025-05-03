За минулу добу росіяни вбили та поранили 12 цивільних на Донеччині

За добу 2 травня російська армія вбила та поранила 12 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.
"росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Новохатському і 1 у Клиновому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині 3181 вбитих та 7026 поранених. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Російські військові у п'ятницю, 2 травня, атакували Костянтинівську громаду і місто Покровськ. Унаслідок обстрілів є жертви.