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За минулу добу росіяни вбили та поранили 12 цивільних на Донеччині

Ворог вбив 4 людей у Клиновому та Новохатському.

За минулу добу росіяни вбили та поранили 12 цивільних на Донеччині
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

За добу 2 травня російська армія вбила та поранила 12 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.

"росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Новохатському і 1 у Клиновому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині 3181 вбитих та 7026 поранених. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

  • Російські військові у п'ятницю, 2 травня, атакували Костянтинівську громаду і місто Покровськ. Унаслідок обстрілів є жертви.
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