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Воїни ЗСУ візьмуть участь у британській військовій процесії

Захід відбудеться у понеділок.

Воїни ЗСУ візьмуть участь у британській військовій процесії
Фото: Lb.ua

Британський уряд повідомив про залучення українських військовослужбовців до процесії британської армії, яка відбудеться у понеділок і стане одним із перших заходів, запланованих на Туманному Альбіоні на честь 80-ліття завершення Другої світової війни у Європі.

Як пише Reuters, в Лондоні участь воїнів Збройних Сил України вважають "символом глобальної підтримки їхньої тривалої боротьби за свободу". За словами міністра оборони Сполученого Королівства Джона Гілі, "личить, щоб ті, хто ведуть битву на фронті свободи посеред найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, були представлені серед інших націй". 

Військова процесія передбачатиме проходження маршем воїнів усіх держав, які входять до Британської Співдружності. Очікується, що армію Його Величності представлятимуть 1000 солдатів.  
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