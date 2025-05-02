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На Херсонщині внаслідок підриву на міні загинув мирний житель

Чоловік помер дорогою до лікарні.

На Херсонщині внаслідок підриву на міні загинув мирний житель
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок підриву на міні загинув мирний мешканець.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“У полі поблизу села Саблуківка 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі”, - йдеться у повідомленні. 

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Чоловік зазнав важких поранень і помер дорогою до лікарні.

  • У Херсонській області трактор, яким везли гуманітарну допомогу, наїхав на російські міни і був пошкоджений, проте вантаж все ж вдалося доправити у прифронтове село.
  • Упродовж дня російська армія атакувала дронами Херсон і Станіслав. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, двоє поранені.
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