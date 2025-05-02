На Херсонщині внаслідок підриву на міні загинув мирний житель

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок підриву на міні загинув мирний мешканець.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“У полі поблизу села Саблуківка 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік зазнав важких поранень і помер дорогою до лікарні.
- У Херсонській області трактор, яким везли гуманітарну допомогу, наїхав на російські міни і був пошкоджений, проте вантаж все ж вдалося доправити у прифронтове село.
- Упродовж дня російська армія атакувала дронами Херсон і Станіслав. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, двоє поранені.