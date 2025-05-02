На Херсонщині внаслідок підриву на міні загинув мирний житель

Чоловік зазнав важких поранень і помер дорогою до лікарні .

“У полі поблизу села Саблуківка 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок підриву на міні загинув мирний мешканець.

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