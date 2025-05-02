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В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських

Поліцейські зазнали поранень.

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських
Фото: поліція Одеської області

В Одесі на Куликовому полі невідомий чоловік з двома ножами напав на чотирьох поліцейських. Правоохоронці отримали поранення.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"Чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення", — кажуть у поліції.

Відомо, що один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано. Також унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських. 

На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). 
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