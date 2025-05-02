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ДПСУ: планові військові навчання армії РФ на кордоні з Білоруссю потенційно загрожують Україні

Сили оборони стежать за ситуацією на кордоні.

ДПСУ: планові військові навчання армії РФ на кордоні з Білоруссю потенційно загрожують Україні
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: lutskadm.gov.ua

Потенційні військові навчання російської армії на території Білорусі влітку, несуть імовірну загрозу Україні.

Про це в ефірі сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

Демченко наголошує, що хоча зараз на кордоні з Білоруссю немає угруповань РФ, які б становили загрозу Україні, плановані там військові навчання російської армії потенційно загрожують Україні.

"Хоча цей напрямок залишається для нас загрозливим, але якогось угруповання, яке б уже було сформовано або формувалося на території Білорусі у напрямку нашого кордону, на даний момент не спостерігається. Водночас ті навчання, які анонсували Білорусь і Росія, що відбудуться, зокрема на території Білорусі й до яких може бути долучено підрозділи російської армії, – це ризик для України й у цей період загроза зростатиме", – каже Демченко.

За словами Демченка, Сили оборони стежать за ситуацією на території Білорусі й можливим переміщенням підрозділів країни-агресорки.

  • У середині грудня у Білорусі біля кордонів з Україною провели випробування нової ракети для ЗРК «Бук-МБ2». Через це на півночі України оголошували повітряну тривогу.
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