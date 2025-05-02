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​Шпигун, якого затримали у Греції, збирав дані про постачання зброї для України

Затриманий щонайменше пів року стежив за військовими об’єктами.

​Шпигун, якого затримали у Греції, збирав дані про постачання зброї для України
грецька армія
Фото: Х/Γενικό Επιτελείο Στρατού-Hellenic Army Gen. Staff

У місті Александруполі (північний схід Греції) поліція затримала 59-річного уродженця Грузії за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Він збирав дані про військову допомогу Україні, пише видання Ekathimerini.

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Затриманий працював маляром і жив у Греції багато років. За даними слідства, його завербували восени 2024 року через співвітчизника, який мав зв’язки з російським ГРУ.

Правоохоронці вилучили телефон із доказами: затриманий щонайменше пів року стежив за військовими об’єктами, фотографував техніку, зокрема, ту, що прямувала в Україну, й надсилав ці матеріали своєму куратору.

«Він заявив, що готовий допомагати “батьківщині” за будь-яку суму», — розповіли журналістам у грецькій поліції.

Ймовірного вербувальника раніше затримали в Литві. У Греції зазначають, що мотивом шпигуна стали проросійські погляди.

  • Напередодні повідомлялося, що затриманий у молодості проходив службу в російській армії в Сибіру.
  • Національна розвідка Греції продовжує розслідування для встановлення всіх обставин.
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