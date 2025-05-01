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У Греції затримали громадянина Грузії за шпигунство на користь Росії

Він робив фото й відео військових об’єктів і техніки.

У Греції затримали громадянина Грузії за шпигунство на користь Росії
наручники
Фото: rus.lsm.lv

У місті Александруполіс на північному сході Греції затримали 59-річного етнічного грека з Грузії за підозрою у шпигунстві, пише Ekathimerini.

Як повідомила поліція Греції, у телефоні затриманого виявили фото та відео військових об’єктів і техніки. Ці матеріали він надсилав за кордон через зашифровану програму обміну повідомленнями.

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Слідство встановило, що підозрюваний протягом щонайменше пів року знімав об’єкти військового значення та передавав їх третій особі. Слідство вважає, що затриманий - учасник міжнародної кримінальної мережі, пов’язаної з російською військовою розвідкою (ГРУ).

«Спершу йому запропонували гроші, але він погодився добровільно — "за матінку Росію"», — повідомили у грецьких правоохоронних органах.

Затриманий також розповів, що в молодості проходив службу в російській армії в Сибіру.

Національна розвідка Греції продовжує розслідування для встановлення всіх обставин.
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