У Греції затримали громадянина Грузії за шпигунство на користь Росії

Він робив фото й відео військових об’єктів і техніки.

У місті Александруполіс на північному сході Греції затримали 59-річного етнічного грека з Грузії за підозрою у шпигунстві, пише Ekathimerini.

Як повідомила поліція Греції, у телефоні затриманого виявили фото та відео військових об’єктів і техніки. Ці матеріали він надсилав за кордон через зашифровану програму обміну повідомленнями.

Слідство встановило, що підозрюваний протягом щонайменше пів року знімав об’єкти військового значення та передавав їх третій особі. Слідство вважає, що затриманий - учасник міжнародної кримінальної мережі, пов’язаної з російською військовою розвідкою (ГРУ).

«Спершу йому запропонували гроші, але він погодився добровільно — "за матінку Росію"», — повідомили у грецьких правоохоронних органах.

Затриманий також розповів, що в молодості проходив службу в російській армії в Сибіру.

Національна розвідка Греції продовжує розслідування для встановлення всіх обставин.