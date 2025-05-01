У Польщі затримали оголошену в розшук у ексдиректорку департаменту Айбокс Банку

Директорку одного з департаментів Айбокс Банку Ірину Циганок, яку оголошено в міжнародний розшук у справі щодо схеми міскодингу на 5 млрд грн, затримали в Польщі у рамках міжнародної співпраці.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок. Її та акціонерку банку Альону Шевцову підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 Кримінального Кодексу (пособництво у вчиненні злочину"), ч.3 ст.28 (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

БЕБ стверджує, що посадовці та акціонери Айбокс Банку організували схему легалізації коштів нелегальних онлайн-казино через "міскодинг". Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку. Гравці поповнювали ігрові акаунти, маскуючи платежі під оплату неіснуючих товарів і послуг.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру кільком високопосадовцям, зокрема - Шевцовій та її спільницям. Їх оголошено в розшук, а суд розпочав спеціальне досудове розслідування, яке вже завершено.

Матеріали справи відкриті для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Пошук інших фігурантів триває.