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Німеччина екстрадувала в Україну підозрюваного у шахрайстві на 4 млн гривень

Його відправили під варту з можливістю внесення 908 тисяч гривень застави. 

Німеччина екстрадувала в Україну підозрюваного у шахрайстві на 4 млн гривень
Фото: Київська прокуратура

У Німеччині затримали та екстрадували до України 34-річного громадянина Тунісу, який перебуває в розшуку з 2022 року. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У 2022 році чоловіку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва було заочно повідомлено про підозру у несанкціонованому доступі до інформаційних систем одного з приватних товариств та викраденні грошей з його рахунків (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідство встановило, що він, працюючи адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу, здійснював вхід в електронні кабінети користувачів та змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконану роботу на реквізити своєї дружини. Таким чином гроші перераховували їй. 

Унаслідок таких дій компанії було спричинено збитків майже на 4 мільйони гривень. Незаконні дії чоловіка викрили, втім він зміг виїхати з України.

Наразі підозрюваного відправили під варту з можливістю внесення 908 тисяч гривень застави. 
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