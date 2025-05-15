Угорські ЗМІ та активісти протестують через законопроєкт проти організацій, що фінансуються з-за кордону

Якщо урядовий законопроєкт буде прийнято, банківські рахунки організацій, діяльність яких уряд вважає загрозою, будуть контролюватися, а кошти з-за кордону блокуватимуть.

В Угорщині десятки новинних агентств, аналітичних центрів та правозахисних груп опублікували сьогодні листа з протестами проти запланованого закону, який “має на меті заглушити критику уряду”, пише Reuters.

Партія “Фідес” прем'єр-міністра Віктора Орбана у вівторок подала законопроєкт, який передбачає складення списку організацій, що отримують іноземне фінансування, та обмеження або навіть закриття їхньої діяльності, якщо уряд вирішить, що вони “загрожують Угорщині та її культурі”.

Якщо законопроєкт буде прийнято, банківські рахунки організацій, діяльність яких уряд вважає загрозою, будуть контролюватися, а кошти з-за кордону, які вважаються загрозою, можуть бути заблоковані.

Групи можуть внести до списку, якщо Управління захисту суверенітету, створене у 2023 році, заявить, що їхня діяльність “підриває незалежний, демократичний та заснований на верховенстві права характер Угорщини” або порушує конституційну ідентичність Угорщини чи християнську культуру.

Оскарження верховенства шлюбу, сім'ї та біологічної статі також вважатиметься загрозою.

Якщо організація приймає іноземні гроші без схвалення влади, вона повинна сплатити штраф у 25-кратному розмірі фактично отриманого фінансування. У разі не сплати штрафу протягом 15 днів, організація повинна припинити діяльність.

Орбан пообіцяв у березні припинити іноземне фінансування незалежних ЗМІ, опозиційних політиків та неурядових організацій, що, за словами його критиків, було кроком для зміцнення його позицій напередодні виборів у 2026 році, коли він зіткнеться з безпрецедентним викликом з боку нової опозиційної партії.

Угорський прем’єр неодноразово конфліктував з ЄС через політику, яка, на думку критиків, підриває демократію в Угорщині, назвав такі групи “тіньовою армією”, що фінансується іноземними державами для підриву держави.

“Законопроект... є авторитарною спробою триматися за владу. Його мета ‒ заглушити всі критичні голоси та демонтувати те, що залишилося від угорської демократії”, ‒ йдеться у листі, підписаному 62 неурядовими організаціями, аналітичними центрами та ЗМІ.

Серед підписантів – угорські відділення Amnesty International, Habitat for Humanity та Transparency International, а також правозахисна група Угорського Гельсінського комітету та провідні незалежні новинні сайти.

“Цей законопроект є найсерйознішою атакою на решту незалежних інституцій в Угорщині. Він спрямований не лише на громадянське суспільство та ЗМІ, але й загрожує компаніям та окремим особам”, – йдеться у листі.

Законопроєкт також засудили опозиційні політики та незалежні журналісти, багато з яких порівняли його з так званим російським “законом про іноземних агентів”. У 2012 році Росія прийняла закон, яке дозволяє владі кваліфікувати неурядові організації, що фінансуються з-за кордону та займаються політичною діяльністю, як іноземних агентів.

Речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що законопроєкт було внесено “у відповідь на зростання занепокоєння щодо організацій, що фінансуються з-за кордону”.