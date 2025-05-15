Bloomberg: європейські дипломати звинуватили Росію в саботажі мирного процесу

"Приїзд делегації низького рівня в Туреччину - це спроба "виграти час".

Європейські дипломати звинуватили російське керівництво в саботажі мирного процесу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що приїзд делегації низького рівня в Туреччину — це спроба "виграти час".

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що "єдиний порожній стілець - російський". За його словами, Україна готова до переговорів, а Росія хоче продовжити війну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що відправлення Кремлем делегації без реальних повноважень свідчить про небажання Москви вести конструктивні переговори.

Міністр закордонних справ Естонії Цахкна заявив, що відправлення Путіним делегації низького рівня до Туреччини "схожа на ляпас".

США "демонструють стриманість у реакції", - зазначає видання.