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Bloomberg: європейські дипломати звинуватили Росію в саботажі мирного процесу

"Приїзд делегації низького рівня в Туреччину - це спроба "виграти час". 

Bloomberg: європейські дипломати звинуватили Росію в саботажі мирного процесу
Радослав Сікорський
Фото: Радослав Сікорський

Європейські дипломати звинуватили російське керівництво в саботажі мирного процесу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що приїзд делегації низького рівня в Туреччину — це спроба "виграти час". 

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що "єдиний порожній стілець - російський". За його словами, Україна готова до переговорів, а Росія хоче продовжити війну. 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що відправлення Кремлем делегації без реальних повноважень свідчить про небажання Москви вести конструктивні переговори.

Міністр закордонних справ Естонії Цахкна заявив, що відправлення Путіним делегації низького рівня до Туреччини "схожа на ляпас".

США "демонструють стриманість у реакції", - зазначає видання. 

  • Сьогодні, 15 травня, Україна і Росія мали провести перемовини у Туреччині. Це – перші очні двосторонні контакти з весни 2022 року. Тоді перемовний процес зупинився саме в Туреччині, і Росія зараз намагається представити нові зустрічі саме як продовження попередніх.
  • До російської делегації під головуванням путінського помічника Володимира Мединського увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Путін, який ініціював переговори і якого у Туреччині чекатиме український президент Володимир Зеленський, вочевидь, не поїде. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чи відбудуться переговори України і Росії в Туреччині? Онлайн".
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