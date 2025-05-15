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ЄС розкритикував Євробачення за заборону виконавцям мати прапори блоку на сцені

“Європейський прапор символізує наші цінності, нашу європейську ідентичність, інклюзивність та громадянство майже півмільярда людей".

ЄС розкритикував Євробачення за заборону виконавцям мати прапори блоку на сцені
Єврокомісар з питань культури Гленн Мікаллеф
Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з питань культури Гленн Мікаллеф розкритикував Євробачення за заборону виконавцям мати прапори ЄС на сцені, заявивши, що європейцям не потрібен дозвіл, щоб відзначати свою ідентичність, пише Politico.

Використання прапора блоку заборонили низці зірок ‒ разом з іншими ненаціональними прапорами, що викликало різку критику з боку Брюсселя. Цього року Швейцарська телерадіомовна корпорація та Європейський мовний союз, який організовує Євробачення, дещо поступилися, дозволивши фанатам розмахувати прапором ЄС на музичному конкурсі, але не артистам.

“Європейський прапор символізує наші цінності, нашу європейську ідентичність, інклюзивність та громадянство майже півмільярда людей. Якщо національні прапори мають бути на сцені, то європейський прапор також”, ‒ сказав Мікаллеф.

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На сцені, в зелених залах та на бірюзовому килимі, де артисти здійснюють свої урочисті виходи, дозволено використовувати лише національні прапори країн-учасниць. Така ж заборона стосується й інших прапорів, таких як райдужний прапор, який раніше часто був невід'ємною частиною конкурсу.

Євробачення давно позиціонує себе як аполітичний захід, хоча на практиці політика часто виходить на перший план. 

Музичний конкурс транслюється по телебаченню в десятках країн, його переглядають сотні мільйонів людей у всьому світі.
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