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BBC: унаслідок ізраїльських авіаударів по Смузі Гази загинули щонайменше 40 людей

Щонайменше дев'ять окремих місць було вражено на півдні, удари, зокрема, були спрямовані на місто Хан-Юніс.

BBC: унаслідок ізраїльських авіаударів по Смузі Гази загинули щонайменше 40 людей
Наслідки ізраїльського удару по Хан-Юнісу у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські авіаудари у Смузі Гази за минулу ніч забрали життя щонайменше 40 людей, повідомляє BBC.

Щонайменше дев'ять окремих місць було вражено на півдні, повідомляється про щонайменше 36 тіл, доставлених до лікарень. Атаки, зокрема, були спрямовані на Хан-Юніс, найбільше місто на півдні Гази.

Далі на півночі Ізраїль наказав людям залишити частини міста Газа, попередивши, що його сили атакуватимуть “з великою силою”.

Авіаудари відбулися на тлі ізраїльської блокади гуманітарної допомог анклаву — поставки не здійснювалися протягом 10 тижнів.

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За даними ООН, щонайменше 1,9 мільйона осіб або близько 90% населення Гази, було переміщено під час війни. Палестинська агенція ООН у справах біженців (UNRWA) повідомляє, що багато з тих, кого змусили переїхати, було переміщено неодноразово, дехто переселявся 10 або більше разів.

Відповідно до даних агентства, 430 000 людей було насильно переміщено з 18 березня, коли Ізраїль припинив двомісячне припинення вогню та відновив наступ у Газі.

Хамас атакував Ізраїль 7 жовтня, вбивши не менше 1200 людей і взявши 251 заручника. Згідно з міністерством охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, під час військової кампанії Ізраїлю у Смузі Гази загинуло щонайменше 52 829 осіб.
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