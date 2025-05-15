ЗМІ: Румунія бореться з дезінформацією від РФ напередодні напруженого другого туру президентських виборів

Майже чверть румунських мереж у месенджері Telegram “тісно пов’язані з російськими прокремлівськими ЗМІ”, які поширюють оманливі або неправдиві наративи про голосування.

Румуни продовжують боротися з потоком дезінформації напередодні другого туру президентських виборів у неділю, повідомляють Euronews.

Нещодавнє опитування показує, що голосування йде на межі між євроскептиком-ультранаціоналістом Джордже Сіміоном, який здобув переконливу перемогу в першому турі на початку цього місяця, та проєвропейським центристом Нікусором Даном.

Перший тур президентських виборів відбувся минулого листопада, але його результати анулювали, коли розсекречені румунські розвідувальні служби заявили, що “державний суб'єкт” координував кампанію TikTok на підтримку переможця першого туру Келіна Джорджеску, маловідомого аутсайдера з ультраправами поглядами.

Джорджеску не допустили до повторного балотування, що викликало обурення серед його прихильників у країні та за кордоном.

Експерти зараз попереджають, що друга спроба виборів залишається вразливою до спонсорованих з-за кордону дезінформаційних кампаній, спрямованих на посіяння недовіри та розколу.

Аналітики оборонно-технологічної компанії Open Minds стверджують, що майже чверть румунських мереж у месенджері Telegram “тісно пов’язані з російськими прокремлівськими ЗМІ”, які поширюють оманливі або неправдиві наративи про голосування. Вони описують їх як канали-“провідники”, які спрямовані на посилення російської пропаганди та спонсорованого державою контенту румунською та англійською мовами. OpenMinds зафіксував у середньому 103 таких постів на місяць з 2022 року.

Хоча Telegram не є дуже популярним серед румунів, його використовують для мобілізації “жорстких” виборців і як плацдарм для кампаній на інших платформах. За даними румунських розвідувальних служб, кампанія Джорджеску в TikTok у листопаді координувалася групою у Telegram, яка ділилася порадами про те, як ввести в оману системи перевірки контенту китайської платформи.

Переважні наративи, які циркулюють в Інтернеті перед недільним голосуванням, включають розпливчасті звинувачення у злочинах, скоєних румунським урядом проти своїх громадян, необґрунтовані звинувачення у “масовому шахрайстві на виборах” або твердження про те, що недільне голосування вже було скасовано.

У бесіді з Euroverify доктор Мадаліна Ботан, доцентка Національного університету політичних наук та управління, зазначила, що дезінформаційні наративи ризикують поглибити апатію та недовіру виборців.

“У Румунії дуже низький рівень довіри до інститутів – це ахіллесова п'ята. Тому, коли у вас є твердження, що вибори були сфальшовані або будуть сфальшовані, то дуже легко на це спертися, щоб посилити недовіру громадськості”, ‒ пояснила вона.

“Ми межуємо з Україною та Молдовою, і перебування на східному фланзі ЄС робить нас державою на передовій у російських стратегіях дезінформації та ведення війни. Тому це робить нас особливо вразливими”, ‒ додала Ботан.

Сіміон, лідер ультраправого Альянсу за союз румунів, який останніми тижнями випереджав свого суперника на виборах, пригрозив позбавити румунську підтримку України, поки вона “не поважатиме права” етнічної меншини румунів, яка проживає на її території. Нині йому заборонено в'їзд на Україну та Молдову. Служба безпеки України, зокрема, охарактеризувала його дії “систематичну антиукраїнську діяльність”.