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У Мексиці в ДТП загинула 21 людина

Зіштовнулися вантажівка, автобус та мінібус. 

У Мексиці в ДТП загинула 21 людина
Фото: Daily Excelsior

В одному з центральних регіонів Мексики на швидкісному шосе сталася аварія, яка призвела до загибелі щонайменше 21 людини.

Як пише BBC, поліція отримала повідомлення про ДТП у штаті Пуебла. За словами місцевих чиновників, вантажівка-цементовоз намагалася здійснити обгін іншого транспортного засобу, але натомість зіштовхнулася з автобусом та на швидкості в лобову зіткнулася з мінібусом. Після цього спалахнула пожежа.

18 людей загинули одразу на місці, ще троє померли вже у лікарні. Точна кількість постраждалих невідома, кількість жертв може зрости. 

Останніми роками в Мексиці зросла кількість інцидентів на автомагістралях. У 2023 році одна з аварій призвела до смерті одразу 23 людей.
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