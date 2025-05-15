У Мексиці в ДТП загинула 21 людина

В одному з центральних регіонів Мексики на швидкісному шосе сталася аварія, яка призвела до загибелі щонайменше 21 людини.

Як пише BBC, поліція отримала повідомлення про ДТП у штаті Пуебла. За словами місцевих чиновників, вантажівка-цементовоз намагалася здійснити обгін іншого транспортного засобу, але натомість зіштовхнулася з автобусом та на швидкості в лобову зіткнулася з мінібусом. Після цього спалахнула пожежа.

18 людей загинули одразу на місці, ще троє померли вже у лікарні. Точна кількість постраждалих невідома, кількість жертв може зрости.

Останніми роками в Мексиці зросла кількість інцидентів на автомагістралях. У 2023 році одна з аварій призвела до смерті одразу 23 людей.