Мексика подала в суд на Google за перейменування Мексиканської затоки

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її уряд подав позов проти компанії Google через зміну назви Мексиканської затоки на «Затоку Америки» для користувачів Google Maps у США, передає The Guardian.
«Позов уже поданий», — сказала Шейнбаум під час пресконференції, не уточнивши деталей.
Перед цим Палата представників США підтримала законопроєкт, який закріплює політику президента Дональда Трампа щодо перейменування затоки. Ініціативу внесла конгресвумен від Джорджії Марджорі Тейлор Грін. Документ був схвалений більшістю республіканців, тоді як всі демократи виступили проти.
За словами Шейнбаум, указ Трампа стосується лише частини континентального шельфу США, і Вашингтон не має повноважень називати всю затоку. «Ми просто хочемо, щоб американський уряд дотримувався власного указу», — наголосила вона.
В лютому Шейнбаум уже попереджала Google, що розглядатиме можливість судового позову, якщо компанія не змінить політику.
У відповідь на ініціативу Трампа Шейнбаум саркастично запропонувала називати США América Mexicana — Мексиканською Америкою, посилаючись на історичну карту до 1848 року, коли значна частина територій Мексики перейшла до США.
- У січні цього року Міністерство внутрішніх справ Сполучених Штатів оприлюднило на своєму сайті повідомлення про офіційне перейменування кількох географічних об'єктів на виконання указу президента Дональда Трампа.
- Мексиканська затока на федеральному рівні має називатися Американською. Крім того, найвища гора США у штаті Аляска замість автентичної назви Деналі, що походить з мови корінного народу атабасків, поверне найменування на честь 25-го президента Вільяма Мак-Кінлі.
- Опісля Білий дім на невизначений термін заборонив журналістам Associated Press (АР) доступ до Овального кабінету та президентського борту через використання терміну “Мексиканська затока” замість “Американська затока”.