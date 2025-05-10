Мексика подала в суд на Google за перейменування Мексиканської затоки

Президентка країни вважає, що указ Трампа стосується лише частини континентального шельфу США, і Вашингтон не має повноважень називати всю затоку.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її уряд подав позов проти компанії Google через зміну назви Мексиканської затоки на «Затоку Америки» для користувачів Google Maps у США, передає The Guardian.

«Позов уже поданий», — сказала Шейнбаум під час пресконференції, не уточнивши деталей.

Перед цим Палата представників США підтримала законопроєкт, який закріплює політику президента Дональда Трампа щодо перейменування затоки. Ініціативу внесла конгресвумен від Джорджії Марджорі Тейлор Грін. Документ був схвалений більшістю республіканців, тоді як всі демократи виступили проти.

За словами Шейнбаум, указ Трампа стосується лише частини континентального шельфу США, і Вашингтон не має повноважень називати всю затоку. «Ми просто хочемо, щоб американський уряд дотримувався власного указу», — наголосила вона.

В лютому Шейнбаум уже попереджала Google, що розглядатиме можливість судового позову, якщо компанія не змінить політику.

У відповідь на ініціативу Трампа Шейнбаум саркастично запропонувала називати США América Mexicana — Мексиканською Америкою, посилаючись на історичну карту до 1848 року, коли значна частина територій Мексики перейшла до США.