У Женеві почалися переговори США і Китаю щодо припинення торгової війни

Подальші зустрічі можуть відбутися в неділю або понеділок.

Віцепрем'єр Держради КНР Хе Ліпен і міністр фінансів США Скотт Бессент 10 травня розпочали переговори в Женеві щодо припинення торгової війни, пише Reuters.

Це перший крок країн до можливого припинення війни між двома найбільшими економіками світу.

Зустріч проходить на тлі зростання мит, які за останні тижні перевищили 100% на ключові групи товарів. Рішення президента США Дональда Трампа поширити тарифи на десятки інших країн також призвело до дестабілізації фінансових ринків і поглиблення глобальних побоювань рецесії.

Жодна зі сторін офіційно не повідомила про місце проведення зустрічі, однак журналісти бачили делегації біля резиденції посла Швейцарії в ООН у передмісті Колоньї.

За словами свідків, переговори тривали понад дві години. Представники США, зокрема, торговий представник Джеймісон Грір, не коментували зустріч пресі. Водночас китайську делегацію помітили біля готелю на Женевському озері, де вона зупинилася.

Президент Трамп напередодні заявив, що 80% мита на китайські товари «виглядають розумно», вперше запропонувавши альтернативу чинним 145%-им митам. Він також наголосив, що ініціатива переговорів нібито належала Пекіну.

Натомість китайська сторона стверджує, що переговори були запропоновані США. Пекін наполягає на скасуванні тарифів і вимагає чітких вимог від Вашингтона, а також рівного ставлення на міжнародній арені.

Міністр економіки Швейцарії Ґі Пармелен, який зустрічався з обома делегаціями напередодні, назвав сам факт початку діалогу «успіхом». За його словами, подальші зустрічі можуть відбутися в неділю або понеділок.