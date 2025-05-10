Пакистан заявив про початок операції відплати проти Індії

Армія Пакистану оголосила про початок військової операції під назвою "Баньян ан-Марсус", що є посиланням на Коран та означає "Непорушна стіна". Вона має стати відплатою за обстріли з боку сусідньої Індії.

Як пише CNN, повідомлення про бойові дії з'явилося невдовзі після того, як в Ісламабаді вчергове поскаржилися на удари Індії по своїх військових базах. У відповідь пакистанські військові спрямували свої засоби ураження на об'єкти індійських повітряних сил. Вони стверджують, що змогли знищити місце зберігання далекобійних гіперзвукових ракет "Брахмос".

Про початок операції громадянам Пакистану повідомили через державні засоби масової інформації.