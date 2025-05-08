Головне за ніч та ранок четверга, 8 травня: удари по Сумщині, майже 200 боєзіткнень, загибель іноземних волонтерів

Нічна повітряна атака, 196 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вогонь між Індією і Пакистаном.

Учора Росія атакувала Україну 31 ударним безпілотником та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово (Росія), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Унаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

Упродовж поточної доби 8 травня, станом на 8:00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Однак уночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.

Опівночі, нагадаємо, розпочався триденний період оголошеного в односторонньому порядку "путінського перемир'я". Проте росіяни швидко його порушили.

Близько 2:45 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації, яка здійснила запуски керованих авіаційних бомб по Сумщині. Менш ніж через годину атака повторилася. Близько 4 години ранку командування знову попередило прифронтові області про загрозу.

Повітряна тривога оголошувалася у Сумській області о 2:39 та на Донеччині о 4:06.

Окрім того, моніторингові канали стверджують, що росіяни не припинили бойові дії на лінії зіткнення, зокрема, обстрілювали позиції нашого війська з реактивних систем залпового вогню.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1200 окупантів. Росія вже втратила в Україні 961 970 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Поблизу Ізюма Харківської області загинули двоє іноземних волонтерів організації Prevail Humanitarian Aid, що займається розмінуванням та медичною допомогою. Один з них – засновник Кріс "Свампі" Ґарретт, пише Kyiv Independent із посиланням на Prevail.

Prevail співпрацювала з українськими агенціями з розмінування, медичної підтримки та іншими благодійними ініціативами. За даними колишнього британського військового і члена організації Шона Піннера, волонтери загинули у вівторок. "Prevail отримав жахливі новини про те, що наш засновник і голова Кріс Ґарретт разом з іншими членами команди отримав множинні поранення внаслідок інциденту поблизу Ізюма", – сказав він.

Кріс Ґарретт допомагав Україні ще з 2014 року. Його місія тривала до 2017, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 він повернувся до України.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з партнерами з Євросоюзу, США, країн північної Європи і Балтії імплементацію ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню. Це та пропозиція США, яку Україна підтримала ще під час зустрічі в Саудівській Аравії, нагадав Єрмак.

Він поговорив, зокрема, зі спецпредставниками США Кітом Келлогом та Стівом Віткоффом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, радником прем'єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллем, радником канлцера Німеччини Гюнтером Зауттером. Україну, крім Єрмака, представляли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, радники голови ОП.

"Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Пропозиція Кремля щодо триденного перемир’я – це не про мир, а про безпечне проведення параду в Москві. Це – політична маніпуляція", – сказав голова Офісу президента.

Під час розмови обговорили інструменти тиску у разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості.

Індія та Пакистан здійснили перестрілку вздовж свого кордону в Кашмірі, пише France24 з посиланням на Нью-Делі ‒ через день після того, як Індія здійснила смертельні ракетні атаки на, за її словами, “терористичні табори” в Пакистані.

Два тижні тому Нью-Делі звинуватив Ісламабад у нападі на туристів у керованій Індією частині спірного Кашміру.

Учора прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф пообіцяв відповісти на атаки Індії, які кілька днів повторювалися вздовж їхнього кордону та переросли в артилерійські обстріли.

Після насильства в середу з обох боків кордону повідомляється про щонайменше 45 смертей, зокрема дітей.

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