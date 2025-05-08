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Яке “ніколи знову”, коли “знову” вже триває?

Я не знаю, як ми можемо святкувати або навіть просто відзначати День закінчення Другої світової війни. Чесно — не розумію. І не тільки “ми”, як українці. А “ми”, як Європа, як об’єднана цивілізація.

Фото: EPA/UPG

Ніщо не звучить більш безглуздо і цинічно, ніж фраза “ніколи знову”.

Бо вже 11 років, а навіть для найзатятіших скептиків — щонайменше три роки, як ця війна триває щодня.

Бомби. Ракети. Кулі. Танки. Без пауз. Без припинення.

І от ми вже майже наблизилися за хронологією до тривалості Другої світової. Принаймні, радянської її кампанії проти нацизму.

Ми у війні довше, ніж тривала Друга світова. І бачимо те саме: масові вбивства цивільних, катування, депортації, нові концтабори — під виглядом російських тюрем. Це все вже було. На цих же самих землях. Тими ж методами.

То яке “ніколи знову”, коли “знову” вже триває?

Переосмислені плакати з маком нікого вже не зворушують.

Я не знаю жодного українця, якого б сьогодні щиро зачепив “День пам’яті”. Це звучить приблизно як згадка про Наполеонівські війни. Було. Страшно. Але не актуально. Бо те, що відбувається зараз, — гірше.

І найстрашніше, що пам’ять стала як кліше.

Що пафос минулого перекриває біль сьогодення.

І ми втрачаємо не тільки людей — ми втрачаємо гідне вшанування тих, кого втрачаємо щодня.

Це проблема інерції. Шаблонного мислення.

Спокуси здаватися, а не бути. Іти за звичкою, а не за правдою.

А правда в тому, що світ має змінюватися разом із нами.

Ми не маємо просити уваги до своєї війни — ми маємо диктувати нові підходи.

Ми можемо і мусимо бути тими, хто встановлює нові стандарти пам’яті.

Так, ми шануємо загиблих у Другій світовій. Але сьогодні ми зобов’язані показати світу: “ніколи знову” — це порожній звук, якщо не зроблені висновки.

Це вже не пам’ять. Це показуха. Це страх визнати, що перемога в минулому не означає миру в майбутньому.

Тому — не “ніколи знову”, а “знову й знову”.

І якщо ми хочемо, щоб це припинилось, ми маємо змінити сам підхід.

У кожній європейській столиці ми могли би провести справжнє вшанування:

  • майстер-класи з сучасної зброї,
  • навчання з такмеду,
  • зустрічі з нашими Героями,
  • виставки просто в центрі міста.

Щоб показати, як насправді вшановується пам’ять.

Готовністю протистояти злу.

Бо зло — знову тут. Реальне, як ніколи. Руйнівне, як найгірші приклади з минулого.

І воно повернулося. Попри маки. Під георгіївськими стрічками.Тут і зараз.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
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