Ніщо не звучить більш безглуздо і цинічно, ніж фраза “ніколи знову”.
Бо вже 11 років, а навіть для найзатятіших скептиків — щонайменше три роки, як ця війна триває щодня.
Бомби. Ракети. Кулі. Танки. Без пауз. Без припинення.
І от ми вже майже наблизилися за хронологією до тривалості Другої світової. Принаймні, радянської її кампанії проти нацизму.
Ми у війні довше, ніж тривала Друга світова. І бачимо те саме: масові вбивства цивільних, катування, депортації, нові концтабори — під виглядом російських тюрем. Це все вже було. На цих же самих землях. Тими ж методами.
То яке “ніколи знову”, коли “знову” вже триває?
Переосмислені плакати з маком нікого вже не зворушують.
Я не знаю жодного українця, якого б сьогодні щиро зачепив “День пам’яті”. Це звучить приблизно як згадка про Наполеонівські війни. Було. Страшно. Але не актуально. Бо те, що відбувається зараз, — гірше.
І найстрашніше, що пам’ять стала як кліше.
Що пафос минулого перекриває біль сьогодення.
І ми втрачаємо не тільки людей — ми втрачаємо гідне вшанування тих, кого втрачаємо щодня.
Це проблема інерції. Шаблонного мислення.
Спокуси здаватися, а не бути. Іти за звичкою, а не за правдою.
А правда в тому, що світ має змінюватися разом із нами.
Ми не маємо просити уваги до своєї війни — ми маємо диктувати нові підходи.
Ми можемо і мусимо бути тими, хто встановлює нові стандарти пам’яті.
Так, ми шануємо загиблих у Другій світовій. Але сьогодні ми зобов’язані показати світу: “ніколи знову” — це порожній звук, якщо не зроблені висновки.
Це вже не пам’ять. Це показуха. Це страх визнати, що перемога в минулому не означає миру в майбутньому.
Тому — не “ніколи знову”, а “знову й знову”.
І якщо ми хочемо, щоб це припинилось, ми маємо змінити сам підхід.
У кожній європейській столиці ми могли би провести справжнє вшанування:
- майстер-класи з сучасної зброї,
- навчання з такмеду,
- зустрічі з нашими Героями,
- виставки просто в центрі міста.
Щоб показати, як насправді вшановується пам’ять.
Готовністю протистояти злу.
Бо зло — знову тут. Реальне, як ніколи. Руйнівне, як найгірші приклади з минулого.
І воно повернулося. Попри маки. Під георгіївськими стрічками.Тут і зараз.