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Сирський про війну в Україні: це вже нацизм із російським обличчям

Головнокомандувач ЗСУ закликав світову спільноту об'єднатися задля перемоги.

Сирський про війну в Україні: це вже нацизм із російським обличчям
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: тг-канал Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та нинішню війну в Україні відзначив, що остання - нацизм із російським обличчям.

Про це йдеться в дописі на сторінці Головкома у фейсбуці.

"8 травня Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Мільйони українців віддали своє життя, щоб перемогти нацизм. Сьогодні ми знову, наче повернулись у ті часи, і змушені захищатись від нацистського нашестя - бомбардувань мирних міст, звірств і знущань над мирними людьми, депортації наших дітей, але тепер це вже нацизм з російським обличчям", - наголосив Сирський.

Він зазначив, що українські воїни сьогодні ведуть боротьбу із російськими окупантами "задля того, щоб реанімоване в кремлі зло не поглинуло усю Європу". Головнокомандувач ЗСУ закликав світову спільноту об'єднатися задля перемоги.

"І знову, як і 79 років тому, для перемоги над нацизмом потрібна єдність усього цивілізованого світу. Лише разом ми можемо зупинити російський нацизм й здобути перемогу!", - наголосив Сирський.

  • 8 травня, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.
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