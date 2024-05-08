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Ракетна атака на Запоріжжя: у місті пошкоджено 15 житлових будинків, 3 заклади освіти і 1 лікарня

Для усунення наслідків задіяні всі необхідні служби міста.

Ракетна атака на Запоріжжя: у місті пошкоджено 15 житлових будинків, 3 заклади освіти і 1 лікарня
Фото: Facebook/Іван Федоров

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок ракетної атаки, якої сьогодні зазнало Запоріжжя, за попередніми даними, пошкоджено об’єкти в чотирьох районах міста:

  • 15 житлових будинків та шість нежитлових;
  • три заклади освіти;
  • заклад охорони здоровʼя;
  • гараж та автомобілі.

Для усунення наслідків задіяні всі необхідні служби міста.

Зазначимо, цієї ночі Росія запустила по Україні 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Українська ППО знищила 59 повітряних цілей. Атаковано об'єкти генерації в шести областях. Пошкоджено три ТЕС.

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