З початку року обстежено понад 115 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко із посиланням на дані обласних військових адміністрацій повідомила, що з початку року урядові та неурядові оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року – понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації. Темпи обстеження перевищують торішні. Якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис. га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го ми вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно. Та з огляду на масштаб потенційного забруднення територій, працюємо над посиленням спроможностей операторів, залученням сучасних технологій та впровадженням нових рішень у сфері протимінної діяльності”, – зазначила Юлія Свириденко.

Віона підкреслила, що пріоритет уряду у цій сфері — це також розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.

“Це не лише вклад у гуманітарне розмінування, але й розвиток економіки, адже виробництво техніки в Україні – це робочі місця і податки до державного бюджету, завдяки яким, ми можемо фінансувати наш сектор безпеки і оборони. Саме розвиток вітчизняного виробництва – ключова складова політики «Зроблено в Україні» й беззаперечний пріоритет Уряду”, – зазначила Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, прискоренню очищення сільгоспземель сприятиме відкриття ринку гумрозмінування. Цього року, нагадала Юлія Свириденко, на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.

Нещодавно Мінреінтеграції повідомило, що фермерським господарствам, які опинились в окупації, відстрочили повернення держкредитів. Також це стосується господарств на прифронтових територіях.