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На Одещині знешкодили морську міну

На узбережжі Чорного моря в Одеській області виявили морську міну.

На Одещині знешкодили морську міну
Фото: espreso.tv

В Одеській області на узбережжі виявили морську якірну міну, її знешкодили шляхом контрольованого підриву.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

Фахівці ВМС знешкодили небезпечний боєприпас шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

За інформацією військово-морських сил, за час війни з Російською Федерацією, військові моряки вже знищили десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих, чи тих, які винесло на узбережжя.

"У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби. Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя", – попереджають у ВМС.

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