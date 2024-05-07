На Одещині знешкодили морську міну

В Одеській області на узбережжі виявили морську якірну міну, її знешкодили шляхом контрольованого підриву.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

Фахівці ВМС знешкодили небезпечний боєприпас шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

За інформацією військово-морських сил, за час війни з Російською Федерацією, військові моряки вже знищили десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих, чи тих, які винесло на узбережжя.

"У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби. Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя", – попереджають у ВМС.