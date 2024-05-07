Міноборони: в ЗСУ зараз є 12 тисяч вакансій

У центрах рекрутингу до української армії зараз є понад 2 тисячі вакансій, ще близько 10 тисяч вакансій розмістили онлайн безпосередньо військові частини.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передає Укрінформ.

"У нас вже більше 2000 вакансій. Це безпосередньо ті, які зібрали центри з військових частин, пункти постійної дислокації яких перебувають у відповідному регіоні або які представлені в регіонах. І ще близько 10 тисяч різних вакансій онлайн зараз розміщені безпосередньо військовими частинами", - сказав Бежевець.

За його словами, у центрах рекрутингу можуть обрати собі спеціальність навіть ті, хто вже має на руках повістку.

"Для будь-якої людини, навіть яка отримала повістку про уточнення облікових даних, і в такому статусі людина не позбавлена можливості, і ми запрошуємо цих людей пошукати своє місце в армії, не чекати, коли вас покличуть, коли вас мобілізують, тому що станом на сьогодні така можливість існує", - наголосив Бежевець.

Він додав, що людина може обрати службу за контрактом або мобілізуватись в конкретну частину з певного переліку пріоритетних частин. Наразі таких пріоритетних військових частин більше 100.

На запитання про найбільш затребувані вакансії Бежевець поінформував, що йдеться про водіїв, механіків, стрільців, операторів всіх видів озброєння, обслугу артилеристів, операторів БПЛА, бойових медиків. Станом на сьогодні до рекрутингових центрів вже звернулося понад 3 тисячі осіб.

"Більш ніж 3200 людей вже звернулося. Приблизно 30% на тій чи іншій стадії оформлення зараз перебувають: або їм підбираються вакансії, або вони сконтактовані з військовими частинами, або вже оформляються. Приблизно 50 вже знаходяться в навчальних центрах і готуються, і ці цифри зростають з кожним днем", - зазначив він.

Також є багато вакансій, пов’язаних із логістикою, з обслуговуванням та ремонтом техніки.

Бежевець також додав, що незабаром в Україні будуть відкриті нові рекрутингові центри до ЗСУ.

"У нас зараз іде спілкування приблизно з 10 різними регіонами, тому що відкриття таких центрів - це форма співпраці з органами самоврядування, місцевої влади, тому що ми розміщуємо їх в ЦНАПах, готуємо, відповідно, людей, вони проходять тренінги, забезпечуються усім необхідним. Крайні центри були відкриті в Ужгороді і Мукачеві, зараз ми очікуємо в Хмельницькому, йде спілкування з Одесою, з Тернополем, Рівним, Чернівцями, тобто поступово ми цю географію максимально розширюємо", - сказав представник Міноборони.

Станом на 2 травня в Україні відкрили 20 центрів рекрутингу до ЗСУ.

Рекрутинг і мобілізація в Україні