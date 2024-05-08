Серед обвинувачених – директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. 1 червня 2023 року біля зачиненого укриття у Деснянському районі внаслідок російської ракетної атаки загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив перше засідання за обвинуваченням столичних посадовців у справі щодо загибелі людей біля зачиненого укриття у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Перше судове засідання відбудеться у Деснянському районному суді 30 травня 2024 року о 12:00.

Прокуратур обвинувачує директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Романа Ткачука, першого заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора медзакладу та його заступника у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що вказані особи не проконтролювали стан укриттів та їх доступність населенню, внаслідок чого 1 червня 2023 року біля зачиненого укриття у Деснянському районі загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми різного ступеня.

20 червня 2023 року директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру через загибель людей 1 червня, які не змогли потрапити в укриття.

Згодом Роман Ткачук отримав ще одну підозру: його звинувачують у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.