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Ворог атакував два обʼєкти енергетики Львівщини. У область залетіли 12 ракет (доповнено)

Постраждали об’єкти у Червоноградському і Стрийському районах. 

Ворог атакував два обʼєкти енергетики Львівщини. У область залетіли 12 ракет (доповнено)
Глава Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: Львівська ОВА

Сьогодні, 8 травня, близько 5 години ранку, окупанти ракетами атакували Львівську область. Зокрема, постраждали Стрйиський і Червоноградський райони. Під час повторної тривоги ворог запустив по області "Кинджали". На Львівщину залетіли 12 ворожих ракет, з них 8 збили.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Окупанти  влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", – написав Козицький.

Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у Львівській області о 06:27, окупант атакував Львівщину «Кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

"Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", – зазначив начальник ОВА.

Доповнення. Згодом Козицький уточнив, що на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили. 

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