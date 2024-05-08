Зеленський: Росія в День пам'яті випустила по Україні понад 50 ракет і більш ніж 20 БпЛА

У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Росія випустила по Україні понад 50 ракет і 20 ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Цілями атаки була інфраструктура у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків російського терору.
"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – прокоментував атаку президент.
- У ніч на 8 травня Росія атакувала об'єкти генерації в шести областях України. Під удар потрапили три ТЕС.
- У Київській області внаслідок падіння уламків поранені двоє людей. У Кіровоградській є влучання по інфраструктурі, там поранена дитина восьми років.