Зеленський: Росія в День пам'яті випустила по Україні понад 50 ракет і більш ніж 20 БпЛА

У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Росія випустила по Україні понад 50 ракет і 20 ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Цілями атаки була інфраструктура у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків російського терору.

"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – прокоментував атаку президент.