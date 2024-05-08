На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: на Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, троє поранені

Через обстріли у області пошкоджені багатоповерхівка та 91 приватний будинок. 

ОВА: на Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, троє поранені
Фото ілюстративне
Фото: Національна поліція

У Херсонській області через агресію РФ одна людина загинула, троє поранені. Також пошкоджені багатоповерхівка та 91 приватний будинок. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Станіслав, Садове, Благовіщенське, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Комишани, Іванівка, Червоний Маяк, Качкарівка,  Дар'ївка, Ульянівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та 91 приватний будинок. 

Були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, а також сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.

У Білогірці, що на Херсонщині, під час розмінування території через детонацію боєприпаса отримали поранення двоє працівників поліції з Житомирської області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies