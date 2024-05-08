ОВА: на Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, троє поранені

Через обстріли у області пошкоджені багатоповерхівка та 91 приватний будинок.

У Херсонській області через агресію РФ одна людина загинула, троє поранені. Також пошкоджені багатоповерхівка та 91 приватний будинок.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Станіслав, Садове, Благовіщенське, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Комишани, Іванівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Дар'ївка, Ульянівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 91 приватний будинок.

Були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, а також сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.

У Білогірці, що на Херсонщині, під час розмінування території через детонацію боєприпаса отримали поранення двоє працівників поліції з Житомирської області.