На Херсонщині під час розмінування поранення отримали двоє поліцейських.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

У Білогірці під час розмінування території через детонацію боєприпаса отримали поранення двоє працівників поліції з Житомирської області.

З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та акуботравмами їх доправили до лікарні.

Стан правоохоронців стабільний, загрози їх життю немає.

1 травня ДСНС повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення від російських мін загинули 297 людей, серед них – 15 дітей. Замінованими залишаються близько 156 тисяч квадратних кілометрів.