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На Херсонщині під час розмінування поранення отримали двоє поліцейських

Стан правоохоронців стабільний.

На Херсонщині під час розмінування поранення отримали двоє поліцейських

На Херсонщині під час розмінування поранення отримали двоє поліцейських. 

Про це повідомляє поліція Херсонської області. 

У Білогірці під час розмінування території через детонацію боєприпаса отримали поранення двоє працівників поліції з Житомирської області. 

З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та акуботравмами їх доправили до лікарні. 

Стан правоохоронців стабільний, загрози їх життю немає.

1 травня ДСНС повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення від російських мін загинули 297 людей, серед них – 15 дітей. Замінованими залишаються близько 156 тисяч квадратних кілометрів.

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