Сі закликав Макрона не критикувати Пекін через війну в Україні і не розпалювати "третю світову"

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту у Париж закликав не критикувати Пекін через війну в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що безпеки в Європі не може бути без безпеки в Україні. “Ми перебуваємо на історичному поворотному етапі, коли загрози досягли безпрецедентного рівня, а ризики глобальної фрагментації є значними”, ‒ сказав Макрон на бізнес-конференції, у якій взяли участь політики.
Сі відповів, що конфлікт можна вирішити лише шляхом переговорів за участю обох сторін, і застеріг від використання його як інструменту для критики Китаю.
“Ми виступаємо проти використання цієї кризи для покладання відповідальності на третю країну, заплямування її іміджу та розпалювання нової холодної війни”, ‒ сказав Сі.
Макрон і Сі також закликали до всесвітнього припинення вогню під час Олімпійських ігор, які стартують у Парижі наприкінці липня.
Окрім того, Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Франція повинні “підтримувати взаємну вигоду та спільно виступати проти відокремлення та розриву ланцюгів поставок”.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка приєдналася до, після зустрічі підкреслила, що ЄС готовий розгорнути всі можливі інструменти для захисту своєї економіки, якщо Китай не запропонує справедливий доступ до своїх ринків.
Commerce et accès au marché, concurrence équitable et investissement, situations en Ukraine et au Moyen-Orient : la relation entre la Chine et l’Europe, la coordination entre nous, est décisive. pic.twitter.com/hi0c3Tx2iB— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2024
- Зараз Сі перебуває в Парижі з державним візитом, а потім вирушить до Сербії та Угорщини у своїй першій поїздці до Євросоюзу за п'ять років. Він сподівається переконати європейців у можливості економічної співпраці з Пекіном попри попередження США про ризики. Більше про візит читайте у матеріалі LB.ua “Сі в Європі: спочатку антагоністи, потім друзі”.
- ЄС і Китай мають полярні позиції з цілої низки питань, зокрема війни Росії проти України та міжнародної торгівлі. Недовіра до Пекіна в Брюсселі зростає, про це свідчать, серед іншого нещодавня серія арештів китайських шпигунів і низка торгових розслідувань.
- Заява Китаю про “безмежну” дружбу з Москвою допомогла Росії витримати безпрецедентні санкції, запроваджені США та їхніми союзниками.