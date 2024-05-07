Сі закликав Макрона не критикувати Пекін через війну в Україні і не розпалювати "третю світову"

Лідери Франції та Китаю також закликали до всесвітнього припинення вогню під час Олімпійських ігор.

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту у Париж закликав не критикувати Пекін через війну в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що безпеки в Європі не може бути без безпеки в Україні. “Ми перебуваємо на історичному поворотному етапі, коли загрози досягли безпрецедентного рівня, а ризики глобальної фрагментації є значними”, ‒ сказав Макрон на бізнес-конференції, у якій взяли участь політики.

Сі відповів, що конфлікт можна вирішити лише шляхом переговорів за участю обох сторін, і застеріг від використання його як інструменту для критики Китаю.

“Ми виступаємо проти використання цієї кризи для покладання відповідальності на третю країну, заплямування її іміджу та розпалювання нової холодної війни”, ‒ сказав Сі.

Макрон і Сі також закликали до всесвітнього припинення вогню під час Олімпійських ігор, які стартують у Парижі наприкінці липня.

Окрім того, Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Франція повинні “підтримувати взаємну вигоду та спільно виступати проти відокремлення та розриву ланцюгів поставок”.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка приєдналася до, після зустрічі підкреслила, що ЄС готовий розгорнути всі можливі інструменти для захисту своєї економіки, якщо Китай не запропонує справедливий доступ до своїх ринків.

Commerce et accès au marché, concurrence équitable et investissement, situations en Ukraine et au Moyen-Orient : la relation entre la Chine et l’Europe, la coordination entre nous, est décisive. pic.twitter.com/hi0c3Tx2iB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2024