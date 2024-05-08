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Наслідки атаки РФ ліквідовують 350 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки

Ворог атакував 7 регіонів України. 

Наслідки атаки РФ ліквідовують 350 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі", –  написав він. 

Ліквідація наслідків осбтрілу
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків осбтрілу

У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

За словами міністра, задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", – зазначив Клименко. 

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