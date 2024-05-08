Наслідки атаки РФ ліквідовують 350 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі", – написав він.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків осбтрілу

У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

За словами міністра, задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", – зазначив Клименко.