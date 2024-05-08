Наслідки атаки РФ ліквідовують 350 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі", – написав він.
У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.
За словами міністра, задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.
"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", – зазначив Клименко.
- У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. ППО ліквідувала 59 повітряних цілей.
- Росія атакувала об'єкти генерації в шести областях. Пошкоджено три ТЕС.
- Також сьогодні російська армія атакувала залізничну інфраструктуру Херсона. Пошкоджено вокзал і колії.
- Крім того, ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури Львівщини. Постраждали об’єкти у Червоноградському і Стрийському районах. Під час повторної тривоги ворог запустив по області "Кинджали".