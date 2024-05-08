​На Кіровоградщині через російську атаку травмована 8-річна дитина

Внаслідок ворожої ракетної атаки у Кіровоградській області поранена 8-річна дитина.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Також внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.Всі відповідні служби працюють на місці.
У ніч на 8 травня російська армія атакувала об'єкти генерації і передачі електроенергії в шести областях України. Ворог хоче позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію.