Єрмак провів зустріч щодо "конкретних пропозицій членства України в НАТО"

Інтернет-представництво Президента України Володимира Зеленського повідомило про проведення чергової зустрічі так званої "групи Єрмака-Расмуссена" - об'єднання політиків та державних діячів щодо безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Керівник ОП Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорили проєкт звіту робочої групи, який містить "обґрунтування та пропозиції" щодо майбутнього членства України в Альянсі та забезпечення миру. Цей документ обіцяють оприлюднити вже найближчим часом.

Темою розмови також став прийдешній Саміт миру у Швейцарії. Єрмак наголосив на важливості участі в ньому якомога більшої кількості країн, зокрема з Глобального Півдня. Група поширюватиме ідею щодо підтримки Саміту та закликатиме світових лідерів долучатися до нього.

Окрім Єрмака та Расмуссена, до засідання в онлайн-режимі також приєдналися впливові політики та урядовці: колишній президент Польщі Александр Квасневський, експрем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, колишня очільниця уряду Фінляндії Санна Марін, ексдержавна секретарка та кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон.