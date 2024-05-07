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Бельгія підтвердила свою участь у Саміті миру, – Зеленський

Прем'єр Бельгії підтвердив передачу Україні винищувачів F-16 вже цього року.

Бельгія підтвердила свою участь у Саміті миру, – Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, під час якої дипломати обговорити участь країни у Саміті миру в Швейцарії, а також передачу F-16. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у мережі "Х".

Президент України подякував Александром де Кроо за підтвердження участі Бельгії в Саміті миру у Швейцарії: "Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру". 

Також дипломати обговорили оборонну та політичну співпрацю. 

"Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський також відзначив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті інтеграції України. І додав, що розраховує на "фактичний початок переговорів про приєднання вже в червні".

  • Перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.
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