Бельгія підтвердила свою участь у Саміті миру, – Зеленський

Прем'єр Бельгії підтвердив передачу Україні винищувачів F-16 вже цього року.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, під час якої дипломати обговорити участь країни у Саміті миру в Швейцарії, а також передачу F-16.

Про це Володимир Зеленський повідомив у мережі "Х".

Президент України подякував Александром де Кроо за підтвердження участі Бельгії в Саміті миру у Швейцарії: "Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру".

Також дипломати обговорили оборонну та політичну співпрацю.

"Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський також відзначив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті інтеграції України. І додав, що розраховує на "фактичний початок переговорів про приєднання вже в червні".