Лубінець закликав Червоний хрест виключити російські та білоруські організації через порушення

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародну федерацію Червоного Хреста виключити російський та білоруський Червоний Хрест з організації через їхню причетність до російської агресії проти України та депортації українських дітей.
Про це омбудсман повідомив у Telegram.
Дмитро Лубінець зустрівся із Президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс у Женеві. Під час зустрічі Уповноважений закликав МФЧХ до конкретних кроків, аби федерація "врятувала" своє ім’я й репутацію, зокрема – виключення російського та білоруського Червоного Хреста з міжнародної федерації.
"Першочергово – питання призупинення членства Російського Червоного Хреста (РЧХ) у федерації, а надалі – повністю його виключення з організації. Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян!" – зазначає Лубінець.
У разі, якщо заходи не будуть вжиті "залишаю за собою право розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності дієвої реакції федерації на порушення РЧХ принципів діяльності цієї організації".
Також омбудсман порушив питання абсолютного виключення білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей. У зв'язку з цим висловив прохання, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, які були вивезені до або через територію Білорусі.
"Ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста! Для цього від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів!" – додав він.
- Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на Донбас зізнався, що його організація бере участь у депортації дітей із України.
- У росЗМІ заявили, що співробітники "Російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими в колоніях, зокрема на окупованій території.
- У свою чергу Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не припиняти роботу російського відділення організації попри потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені під час розслідування, яке провели міжнародні ЗМІ.
- Розслідування опублікували минулого місяця групою іноземні ЗМІ. Воно частково ґрунтувалося витоку кремлівських документів, які свідчили про плани фінансування філій Червоного Хреста на окупованій українській території.
- Також встановили, що керівники регіональних відділень Червоного Хреста говорили про необхідність війни з "українськими нацистами" і що працівники Червоного Хреста у формі часто були присутні на заходах з військової підготовки для дітей.
- На початку цього року російський Червоний Хрест підписав меморандум про співпрацю з молодіжним табором "Артек" в анексованому Криму, куди відправили деяких дітей, депортованих з України. Керівник "Артеку" Костянтин Федоренко потрапив під санкції США та ЄС.