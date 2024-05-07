Лубінець закликав Червоний хрест виключити російські та білоруські організації через порушення

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародну федерацію Червоного Хреста виключити російський та білоруський Червоний Хрест з організації через їхню причетність до російської агресії проти України та депортації українських дітей.

Про це омбудсман повідомив у Telegram.

Дмитро Лубінець зустрівся із Президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс у Женеві. Під час зустрічі Уповноважений закликав МФЧХ до конкретних кроків, аби федерація "врятувала" своє ім’я й репутацію, зокрема – виключення російського та білоруського Червоного Хреста з міжнародної федерації.

"Першочергово – питання призупинення членства Російського Червоного Хреста (РЧХ) у федерації, а надалі – повністю його виключення з організації. Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян!" – зазначає Лубінець.

У разі, якщо заходи не будуть вжиті "залишаю за собою право розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності дієвої реакції федерації на порушення РЧХ принципів діяльності цієї організації".

Також омбудсман порушив питання абсолютного виключення білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей. У зв'язку з цим висловив прохання, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, які були вивезені до або через територію Білорусі.

"Ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста! Для цього від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів!" – додав він.