Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову атаку РФ по енергетичних об'єктах України

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову масовану атаку ракетами і безпілотниками по українських містах та пообіціяла притягнути Росію до відповідальності за скоєне.
Про це пані посол повідомила у мережі X.
Вона зазначила, що минулої ночі РФ завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 55 ракет і 21 безпілотник, які були спрямовані на критично важливу енергетичну інфраструктуру та загрожували життю цивільних. А внаслідок атаки пошкоджено багато будинків та поранені люди.
"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її незаконну війну", — наголосила Бріджит Брінк.
- Уночі 8 травня Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.
- Сили ППО ліквідували 59 повітряних цілей.
- Росія атакувала енергетичні об'єкти в шести областях. Пошкоджено три ТЕС.