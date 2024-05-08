Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову атаку РФ по енергетичних об'єктах України

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову масовану атаку ракетами і безпілотниками по українських містах та пообіціяла притягнути Росію до відповідальності за скоєне.

Про це пані посол повідомила у мережі X.

Вона зазначила, що минулої ночі РФ завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 55 ракет і 21 безпілотник, які були спрямовані на критично важливу енергетичну інфраструктуру та загрожували життю цивільних. А внаслідок атаки пошкоджено багато будинків та поранені люди.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її незаконну війну", — наголосила Бріджит Брінк.