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Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову атаку РФ по енергетичних об'єктах України

Уночі Росія завдала чергово масованого удару по Україні.

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на чергову атаку РФ по енергетичних об'єктах України
обстиріли Київської області
Фото: ДСНС Київщини

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову масовану атаку ракетами і безпілотниками по українських містах та пообіціяла притягнути Росію до відповідальності за скоєне.

Про це пані посол повідомила у мережі X.

Вона зазначила, що минулої ночі РФ завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 55 ракет і 21 безпілотник, які були спрямовані на критично важливу енергетичну інфраструктуру та загрожували життю цивільних. А внаслідок атаки пошкоджено багато будинків та поранені люди.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її незаконну війну", — наголосила Бріджит Брінк.

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