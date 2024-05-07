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Кабмін затвердив порядок утримання фортифікаційних споруд

Від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво фортифікацій.

Кабмін затвердив порядок утримання фортифікаційних споруд
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів України затвердив порядок прийняття, утримання та обслуговування фортифікаційних споруд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи", – зазначив Прем'єр.

Від початку року Кабмін виділив 38 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.

  • У січні уряд виділив рекордну суму − 17,5 млрд грн − на облаштування оборонних рубежів. Гроші скерували на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. 
  • Проте вже у лютому Шмигаль повідомив, що від початку 2024-го з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.
  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що на деяких "гарячих" напрямках роботи з будівництва фортифікаційних споруд та укріплень завершені на 92-98%.
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