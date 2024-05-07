Кабмін затвердив порядок утримання фортифікаційних споруд

Від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво фортифікацій.

Кабінет Міністрів України затвердив порядок прийняття, утримання та обслуговування фортифікаційних споруд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи", – зазначив Прем'єр.

Від початку року Кабмін виділив 38 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.