Кабмін затвердив порядок утримання фортифікаційних споруд

Кабінет Міністрів України затвердив порядок прийняття, утримання та обслуговування фортифікаційних споруд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи", – зазначив Прем'єр.
Від початку року Кабмін виділив 38 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.
- У січні уряд виділив рекордну суму − 17,5 млрд грн − на облаштування оборонних рубежів. Гроші скерували на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.
- Проте вже у лютому Шмигаль повідомив, що від початку 2024-го з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що на деяких "гарячих" напрямках роботи з будівництва фортифікаційних споруд та укріплень завершені на 92-98%.